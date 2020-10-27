В Саранске в ДТП с участием трех автомобилей пострадала 26-летняя девушка

В Саранске произошло ДТП с участием трех автомобилей, в результате которого пострадала 26-летняя девушка.

Указанный инцидент произошел днём 26 октября на улице 1-й Набережной. По предварительной информации, 43-летний гражданин, находившийся за рулем автомобиля марки «Рено-Дастер», проявив невнимательность на нерегулируемом перекрестке, врезался в остановившийся впереди автомобиль марки «Лада-Калина». Затем второе транспортное средство отбросило на автомобиль марки «Лада-Ларгус», который стоял впереди.

Пострадала 26-летняя пассажирка «Калины». Девушка самостоятельно обращалась за помощью в одну из больниц Саранска.

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Источник: гибдд.рф