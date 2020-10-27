В Саранске неизвестный автомобилист сбил 60-летнего мужчину

В Саранске 60-летний мужчина попал под колёса автомобиля.

Происшествие произошло вечером 26 октября на 10-м километре Восточного обхода. Неизвестный гражданин, находившийся за рулем автомобиля, марка которого не была установлена, совершил наезд на 60-летнего мужчину, ремонтировавшего свою машину на обочине.

Автомобилист скрылся с места инцидента в неизвестном направлении.

Пострадавший доставлялся в одну из больниц Саранска, где ему была оказана необходимая медицинская помощь.

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Источник: гибдд.рф