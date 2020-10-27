Жительница Саранска хранила в кошельке поддельную денежную купюру

В Саранске была изъята из оборота поддельная денежная купюра номиналом 5 тыс. рублей.

Владелица фальшивой банкноты является индивидуальным предпринимателем и продавцом в торговом павильоне, расположенном на территории рынка по улице Косарева. О том, что купюра поддельная, женщина узнала в середине августа текущего года в ярмарочном комплексе Москвы, когда расплачивалась за оптовую закупку товара, передав поставщику несколько купюр.

Убедившись в том, что банкнота фальшивая посредством аппарата для определения подлинности купюр, женщина положила её в кошелек и уехала обратно в Саранск, где держала в своем торговом павильоне. Полицейским гражданка затруднилась пояснить, когда и кто именно ей сбыл поддельную банкноту.

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Источник: 13.мвд.рф