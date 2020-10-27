В Ельниковском районе горел жилой дом

В Ельниковском районе произошло возгорание жилого дома.

В ночь на 27 октября на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре в населенном пункте Большие Мордовские Пошаты. На улице Советской загорелся жилой дом №50. Пламя повредило постройку на площади, составляющей 54 квадратных метра.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Причина возгорания жилого дома в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru