Житель села Старое Шайгово подозревается в сбыте фальшивых денег

В Мордовии сотрудниками правоохранительных органов был задержан 22-летний молодой человек, который подозревается в сбыте фальшивых денежных купюр.

О подозрительной банкноте номиналом 5 тыс. рублей, которую предъявил к оплате 22-летний житель села Старое Шайгово, в полицию сообщила работница одной из торговых точек в городе Краснослободск. Прибывшие на место происшествия стражи порядка по горячим следам недалеко от магазина задержали молодого человека и девушку, у которых при себе были ещё семь фальшивых купюр номиналом 5 тыс. рублей.

Парень заявил, что поддельные денежные средства он приобрел в Москве у неустановленного лица.

Выяснилось, что аналогичным образом молодой человек сбыл ещё шесть фальшивых купюр в Краснослободске и Саранске.

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Источник: 13.мвд.рф