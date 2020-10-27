Житель села Старое Шайгово подозревается в сбыте фальшивых денег

В Мордовии сотрудниками правоохранительных органов был задержан 22-летний молодой человек, который подозревается в сбыте фальшивых денежных купюр.
О подозрительной банкноте номиналом 5 тыс. рублей, которую предъявил к оплате 22-летний житель села Старое Шайгово, в полицию сообщила работница одной из торговых точек в городе Краснослободск. Прибывшие на место происшествия стражи порядка по горячим следам недалеко от магазина задержали молодого человека и девушку, у которых при себе были ещё семь фальшивых купюр номиналом 5 тыс. рублей.
Парень заявил, что поддельные денежные средства он приобрел в Москве у неустановленного лица.
Выяснилось, что аналогичным образом молодой человек сбыл ещё шесть фальшивых купюр в Краснослободске и Саранске.
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Источник: 13.мвд.рф