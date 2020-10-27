В Мордовии осудили мошенника из Москвы

В Мордовии суд вынес приговор в отношении 31-летнего жителя Москвы, обвиняемого в мошенничестве.

Стражами порядка было установлено, что летом 2018 года 31-летний житель Москвы, будучи руководителем коммерческой организации, опубликовал в социальных сетях объявления о предоставлении скидки клиентам его фирмы, расположенной в арендованном офисе в Саранске, при приобретении техники известного бренда. Покупатели должны были внести задаток, зависящий от суммы товара, а впоследствии привести в качестве клиентов ещё четырех своих знакомых. В случае нарушения правил стоимость техники увеличивалась до рыночной. Злоумышленник потратил полученные от покупателей деньги на личные нужды, а продавать товар не собирался изначально.

От действий преступника пострадали 11 человек, которые внесли в качестве задатка от 20 тыс. до 50 тыс. рублей за покупку смартфонов, ноутбуков, наушников и часов. Общая сумма ущерба, причиненного пострадавшим, составила 330 тыс. рублей.

Решением суда в отношении мошенника была избрана мера наказания в виде 3 лет лишения свободы условно.

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Источник: 13.мвд.рф