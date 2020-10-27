В Мордовии работница магазина подозревается в присвоении денег

В Большеберезниковском районе работница магазина подозревается в присвоении денежных средств.

Сотрудниками правоохранительных органов было установлено, что в сентябре текущего года 43-летняя работница одного из магазинов указанного района не внесла в кассу выручку, полученную за реализацию товара. Недостача в сумме 48,2 тыс. рублей была выявлена в ходе ревизии.

В отношении 43-летней женщины было возбуждено уголовное дело.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф