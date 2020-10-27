Жителя Саранска осудили за неправомерное завладение транспортным средством

В Саранске суд вынес приговор в отношении местного жителя, похитившего автомобиль своего знакомого.

В ночь на 8 января нынешнего года 38-летний житель Саранска, находясь в бане, расположенной по адресу – улица Серадзская, распивал спиртные напитки в компании своих знакомых. Когда один из участников попойки уснул, осужденный решил прокатиться на его автомобиле марки «Шкода». Мужчина доехал на чужой машине до деревни Русская Свербейка Лямбирского района, где врезался в дерево, потеряв контроль над управлением. Затем горожанин покинул место ДТП, оставив автомобиль.

Решением суда в отношении преступника была избрана мера наказания в виде 2 лет и 6 месяцев лишения свободы.

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Источник: 13.мвд.рф