Двух жителей Мордовии осудили за кражу батарей отопления

В Ардатовском районе суд вынес приговор в отношении двух мужчин, обвиняемых в краже батарей отопления.

Два жителя села Редкодубье 30- и 45-летнего возраста похитили из сельского клуба, который никем не охраняется, восемь батарей отопления. Украденное имущество мужчины вывезли в несколько заходов на самодельной тачанке прямиком в дом покупателя, которого заранее нашли. Сумма ущерба составила более 8 тыс. рублей.

Решением суда злоумышленникам было назначено наказание в виде 390 и 440 часов обязательных работ.

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Источник: 13.мвд.рф