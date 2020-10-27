Житель Мордовии похитил велосипед, чтобы сделать подарок своим детям

В Ичалковском районе сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело в отношении местного жителя, который подозревается в краже велосипеда.

Некоторое время назад безработный житель села Кемля похитил оставленный без присмотра возле забора частного жилого дома велосипед. Двухколесное транспортное средство мужчина подарил своим детям. Последние стали кататься на велосипеде и были замечены друзьями пострадавшего.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МВД России по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф