В Кочкурово горели баня и надворная постройка

В Кочкурово произошло возгорание бани и надворной постройки.

Ранним утром 26 октября на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на улице Лесной. Прибыв на место происшествия, пожарные обнаружили, что горят баня и надворная постройка. Пламя повредило строения на общей площади, составляющей 24 квадратных метра.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Причина возгорания бани и надворной постройки в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru