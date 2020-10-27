В Мордовии обсудили вопросы противодействия распространению коронавирусной инфекции

Правительство Мордовии в ходе заседания, прошедшего 26 октября, обсудило ситуацию, связанную с распространением новой коронавирусной инфекции.

В республике продолжается масштабный мониторинг соблюдения масочно-перчаточного режима и социальной дистанции. За последнее время из-за выявленных нарушений была приостановлена работа шести точек общепита и торговли, несколько магазинов были оштрафованы.

Глава регионального правительства Владимир Сушков отметил, что в маршрутных такси масочный режим практически не соблюдается, и на это нарушение необходимо обратить пристальное внимание, чтобы защитить здоровье и жизнь пассажиров.

Было отмечено, что ближайшее время в республике начнут работу новые компьютерные томографы, которые будут оборудованы на базе Республиканской инфекционной больницы, Республиканской клинической больницы имени С.В. Каткова, Республиканской клинической больницы №4 и Рузаевской центральной районной больницы.

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Источник: e-mordovia.ru