Мордовский краеведческий музей в виртуальном формате проведет акцию «Ночь искусств»

Мордовский республиканский объединенный краеведческий музей имени И.Д. Воронина в ноябре в режиме онлайн проведет ежегодную культурно-образовательную акцию «Ночь искусств».

Музей подготовил тематически разнообразные видеорассказы, видеопрезентации, циклы виртуальных мастер-классов, видеосюжеты волонтерских проектов, онлайн-акции, викторины и многое другое.

Тематические публикации на страницах музея в социальных сетях будут опубликованы в период с 16:00 3 ноября до 00:00 4 ноября.

Также читайте о том, что к жителям Саранска, которые не предоставляют доступ к кранам Маевского, может прийти полиция.

Источник: mkrm.ru