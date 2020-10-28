Полицейские разыскивают пропавшую без вести жительницу Рузаевки

Сотрудниками правоохранительных органов разыскивается пропавшая без вести жительница Рузаевки.

Абайкина Татьяна Кузьминична 1953 года рождения 15 октября ушла из своего дома, расположенного в Рузаевке. В последний раз пенсионерка была замечена в селе Татарская Пишля Рузаевского района 20 октября. Женщина находилась на улице Советской.

Известно, что разыскиваемая гражданка была одета в розовый берет, сиреневую кофту, коричневый плащ и черные сапоги. На руке женщины имеется татуировка в виде надписи её имени.

Все, кто владеет какими-либо сведениями о местонахождении гражданки, могут сообщить необходимую информацию по следующим телефонным номерам: 8 (83451)4-03-89, 4-03-70 или 102.

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Источник: 13.мвд.рф