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Полицейские разыскивают пропавшую без вести жительницу Рузаевки

Полицейские разыскивают пропавшую без вести жительницу Рузаевки

Сотрудниками правоохранительных органов разыскивается пропавшая без вести жительница Рузаевки.

Абайкина Татьяна Кузьминична 1953 года рождения 15 октября ушла из своего дома, расположенного в Рузаевке. В последний раз пенсионерка была замечена в селе Татарская Пишля Рузаевского района 20 октября. Женщина находилась на улице Советской.

Известно, что разыскиваемая гражданка была одета в розовый берет, сиреневую кофту, коричневый плащ и черные сапоги. На руке женщины имеется татуировка в виде надписи её имени.

Все, кто владеет какими-либо сведениями о местонахождении гражданки, могут сообщить необходимую информацию по следующим телефонным номерам: 8 (83451)4-03-89, 4-03-70 или 102.

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Источник: 13.мвд.рф