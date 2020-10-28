Владимир Волков провел рабочую встречу с руководителем агрохолдинга «Норов»

Глава Мордовии Владимир Волков 27 октября провел рабочую встречу с руководителем агрохолдинга «Норов» Александром Поздняковым.

В ходе указанной встречи были обсуждены итоги работы группы компаний в текущем году и планы по дальнейшему развитию сельскохозяйственного производства в Кочкуровском районе.

По словам Александра Позднякова, по итогам девяти первых месяцев нынешнего года выросло производство молока, мяса, колбасных изделий, увеличилась продуктивность молочного стада.

Также руководитель агрохолдинга сообщил, что в настоящее время разрабатывается бизнес-план по развитию территории Карнайского водохранилища в Кочкуровском районе. Будут обустроенные зоны отдыха для взрослых и детей, которые могут привлекать в Мордовию туристов из других регионов.

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Источник: e-mordovia.ru