Владимир Волков провел рабочую встречу с руководителем агрохолдинга «Норов»

Глава Мордовии Владимир Волков 27 октября провел рабочую встречу с руководителем агрохолдинга «Норов» Александром Поздняковым.
В ходе указанной встречи были обсуждены итоги работы группы компаний в текущем году и планы по дальнейшему развитию сельскохозяйственного производства в Кочкуровском районе.
По словам Александра Позднякова, по итогам девяти первых месяцев нынешнего года выросло производство молока, мяса, колбасных изделий, увеличилась продуктивность молочного стада.
Также руководитель агрохолдинга сообщил, что в настоящее время разрабатывается бизнес-план по развитию территории Карнайского водохранилища в Кочкуровском районе. Будут обустроенные зоны отдыха для взрослых и детей, которые могут привлекать в Мордовию туристов из других регионов.
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Источник: e-mordovia.ru