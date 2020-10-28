В Саранске в результате пожара пострадал мужчина

В Саранске произошел пожар, в результате которого пострадал мужчина.

Утром 27 октября на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре в посёлке Луховка. На улице Рабочей вспыхнул огонь в здании автосервиса. В этот момент в строении находились 60-летний владелец автосервиса и два работника. В определенный момент мужчины услышали резкий звук. После этого хозяин автосервиса отправился на второй этаж, дабы выяснить причину звука, а работники остались на первом этаже.

Очаг возгорания находился в комнате отдыха, расположенной на втором этаже. Хозяин автосервиса, увидев огонь, стал тушить пламя подручными средствами, вследствие чего получил ожоги лица и кистей рук второй и первой степени.

Работники автосервиса вызвали пожарных.

По предварительной информации, причиной возгорания стал аварийный режим работы электроустановки.

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Источник: 13.mchs.gov.ru