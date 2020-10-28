Житель Кочкуровского района пойдет под суд по обвинению в убийстве бывшей жены

В Кочкуровском районе суд вынесет приговор в отношении местного жителя, обвиняемого в убийстве бывшей супруги.

Сотрудниками правоохранительных органов было установлено, что в конце августа нынешнего года 53-летний житель села Подлесная Тавла пришел домой к бывшей 50-летней супруге, чтобы забрать свои документы. На почве личной неприязни между мужчиной и женщиной вспыхнула ссора. В процессе выяснения отношений обвиняемый взял нож и ударил им бывшую супругу ножом в область грудной клетки. От полученного ранения пострадавшая скончалась.

В настоящее время материалы уголовного дела в отношении обвиняемого находятся на рассмотрении суда.

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Источник: 13.мвд.рф