В Саранске горели два гаража и автомобиль

В Саранске произошло возгорание автомобиля и двух гаражей.

В ночь на 28 октября на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на улице Сущинского. Прибыв на место происшествия, пожарные обнаружили, что горят два гаража и автомобиль.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Огонь повредил гаражи и транспортное средство.

Причина пожара в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru