В Мордовии прошла операция «Лесоучет»

В Мордовии была проведена внутриведомственная операция «Лесоучет».

В ходе указанной операции особое внимание уделялось лесным участкам в зоне аренды, где ведется заготовка и вывозка древесины.

Было проведено 95 рейдовых мероприятий по проверке законности заготавливаемой древесины и наличия сопроводительных документов для её перевозки.

По информации, которая была опубликована пресс-службой правительства Мордовии.

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Источник: e-mordovia.ru