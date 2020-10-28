В Мордовии пойдут под суд обвиняемые в незаконном обороте наркотиков

В Мордовии суд вынесет приговор в отношении участников преступной группировки, обвиняемых в незаконном обороте наркотиков.

Стражами порядка было установлено, что осенью прошлого года один из обвиняемых решил организовать производство наркотических средств. С этой целью он предложил нескольким своим знакомым вступить в преступную группу. В зависимости от роли за каждый килограмм произведенного наркотического средства фигуранты уголовного дела планировали заработать от 10 тыс. до 130 тыс. рублей.

Обвиняемые перевезли оборудование, реактивы и прекурсоры, необходимые для изготовления запрещенных веществ, из Московской области в Чамзинский район. Нарколаборатория была оборудована в частном доме, принадлежащем семье одного из обвиняемых. В течение пяти дней он под руководством жителей Московской области изготовил 19 кг наркотиков.

С целью сокрытия следов преступления мужчина совместно со своим односельчанином перевез наркотики в соседний населенный пункт, откуда запрещенные вещества должны были быть доставлены ими в Московскую область с целью последующего сбыта. Преступная деятельность группы была пресечена правоохранителями.

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Источник: 13.мвд.рф