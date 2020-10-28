В Ромоданово произошел пожар в жилом доме

В Ромоданово пожарные ликвидировали возгорание в жилом доме.

Происшествие произошло вечером 27 октября. В одной из квартир жилого дома №50, расположенного по адресу – улица Маяковского, вспыхнул огонь. Пламя повредило отделку в комнате на площади 2 кв. м.

По предварительной информации, в результате данного происшествия никто не пострадал.

Причина возгорания в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru