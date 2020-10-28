Ранее судимая жительница Саранска подозревается в краже денег с банковской карты знакомого

В Саранске сотрудники правоохранительных органов задержали местную жительницу, которая подозревается в краже денежных средств с банковской карты своего знакомого.

Накануне вечером житель Саранска и его приятель распивали спиртные напитки. Находясь возле подъезда, мужчины встретили знакомую одного из них, которая проживает в том же доме вместе со своим гражданским мужем. Горожане предложили женщине присоединиться к их застолью. Последняя приняла данное предложение.

Когда спиртное закончилось, компания направилась в магазин. В торговом заведении один из мужчин из-за сильного опьянения не смог набрать пин-код своей банковской карты, а затем попросил знакомую сделать это вместо него. После этого собутыльники вернулись в квартиру указанного гражданина, где продолжилась попойка. В определенный момент женщина, дождавшись, когда владелец жилья вышел из комнаты, похитила его банковскую карту.

Помня-пин код, горожанка в нескольких банкоматах сняла с украденной карты 150 тыс. рублей, после чего лимит на обналичивание был исчерпан. Часть оставшихся денег женщина перечислила своему гражданскому мужу. На остальные денежные средства горожанка приобрела продукты в одном из магазинов города. Сумма ущерба, причиненного пострадавшему, составила 185,6 тыс. рублей.

В кратчайшие сроки горожанка была задержана и привлечена к уголовной ответственности. Известно, что в 2010 году гражданка была приговорена к 8 годам лишения свободы за убийство знакомого.

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Источник: 13.мвд.рф