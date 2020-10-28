Полицейские изъяли наркотики у жителя Зубовой Поляны

В Зубовой Поляне сотрудники правоохранительных органов изъяли наркотики у местного жителя.
Стражами порядка был задержан 49-летний ранее судимый житель указанного населенного пункта, в ходе личного досмотра которого была обнаружена и конфискована маковая солома массой 41,4 г. Мужчина заявил, что собрал дикорастущий наркотик и высушил его для личного употребления.
В отношении 49-летнего гражданина было возбуждено уголовное дело.
По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Мордовии.
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Источник: 13.мвд.рф