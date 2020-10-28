Работник одного из предприятий Саранска обвиняется в краже строительных инструментов

В Саранске суд вынесет приговор в отношении столяра, который обвиняется в краже строительных инструментов.

В начале августа нынешнего года 31-летний житель Саранска, который работает столяром на одном из предприятий города, похитил из цеха строительные инструменты общей стоимостью 109 тыс. рублей.

Часть украденного имущества горожанин планировал продать, а остальные инструменты намеревался оставить в личное пользование.

Материалы уголовного дела в отношении обвиняемого в настоящее время находятся на рассмотрении суда.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф