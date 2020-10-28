Мошенница ограбила 18-летнего жителя Саранска, решившего найти работу

Неизвестная мошенница ограбила жителя Саранска, решившего найти работу.

Некоторое время назад 18-летний житель Саранска на сайте, специализирующемся на удаленном заработке, оставил свой телефонный номер. С горожанином в кратчайшие сроки связалась неизвестная гражданка, которая предложила ему заняться инвестициями. Следуя инструкциям незнакомки, молодой человек перечислил на указанный последней счет 8 тыс. рублей якобы для первого взноса. После этого девушка перестала выходить на связь.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по факту мошенничества.

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Источник: 13.мвд.рф