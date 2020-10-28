В Ичалковском районе пожар уничтожил заброшенную постройку

В Ичалковском районе произошло возгорание заброшенной постройки.

Днём 27 октября на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре в селе Береговые Сыреси. Возле дома №7б, расположенного по адресу – улица Советская, загорелась заброшенная постройка. Огонь уничтожил строение на площади, составляющей 10 квадратных метров.

По предварительной информации, во время данного пожара никто не пострадал.

Специалисты выясняют, по какой причине произошло возгорание заброшенной постройки.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru