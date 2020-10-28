В одной из колоний Мордовии прошла неделя межрелигиозного диалога

В исправительной колонии №14 УФСИН РФ по Мордовии прошла неделя межрелигиозного диалога.

В ходе указанного мероприятия в отрядном звене была размещена наглядная агитация об основах наиболее распространенных религиозных вероучений, проведена викторина среди осужденных на знание основ христианства, ислама, иудаизма и буддизма.

Кроме того, в рамках деятельности студии кабельного телевидения была организована трансляция лекций представителей традиционных конфессий.

Осужденные получили новые, достоверные знания из компетентных источников о религиях, исповедуемых в России.

По информации пресс-службы УФСИН РФ по Мордовии.

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Источник: 13.fsin.su