В одной из колоний Мордовии прошел конкурс православной живописи

В исправительной колонии №13 УФСИН РФ по Мордовии прошел конкурс православной живописи под названием «Явление».

По результатам конкурса для дальнейшего этапа были отобраны три картины в следующих номинациях: «Религия в жизни осужденных», «Купола – как символ православной жизни» и «Православный исторический портрет».

Стоит отметить, что главной задачей рассматриваемого конкурса является развитие творческих талантов у осужденных женщин.

По информации, которая была опубликована пресс-службой УФСИН РФ по Мордовии.

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Источник: 13.fsin.su