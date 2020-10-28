В Ичалковском районе в результате ДТП пострадал 33-летний автомобилист

В Ичалковском районе произошло ДТП, в результате которого пострадал 33-летний автомобилист.

Происшествие произошло утром 27 октября на территории села Кемля. По предварительной информации, 33-летний гражданин, находившийся за рулем автомобиля марки «Лада-Приора», во время движения по улице Советской не предоставил право первоочередного проезда автомобилю марки ВАЗ-21124, в результате чего транспортные средства столкнулись.

Медицинская помощь понадобилась водителю «Приоры».

По информации отделения пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: гибдд.рф