В Саранске был задержан пьяный водитель легкового автомобиля

В Саранске сотрудниками Госавтоинспекции был задержан пьяный водитель легкового автомобиля.

Днём 27 октября возле дома №89, расположенного по адресу – улица Осипенко, инспекторами ДПС ГИБДД МВД по Мордовии был остановлен легковой автомобиль марки «Лада-Гранта», за рулем которого находился 39-летний гражданин, пребывавший в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, при проверке документов выяснилось, что водительское удостоверение указанного мужчины находится в розыске.

Для дальнейшего разбирательства 39-летний автомобилист был доставлен в ОП №1 УМВД России по Саранску.

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Источник: гибдд.рф