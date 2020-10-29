В центре Саранска отключили холодную воду

В центральной части Саранска была временно прекращена подача холодного водоснабжения.

По причине дефекта трубопровода в районе перекрестка улиц Рабочей и Советской с 08:30 29 октября до окончания работ отключено холодное водоснабжение по следующим адресам: в многоквартирных домах по ул. Коммунистической, д. №8, по ул. Рабочей, д. №№5, 6, 8, 10, 13, 15, по ул. Крупской, д. №№14, 16, 18, 20, 22/1, 22/2, 22/3, 22/4, по ул. Советской, д. №№7, 11; в частном сектор по ул. Советской, д. №№14А, 16, по ул. Крупской, д. №№1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, по ул. Красной, д. №20.

Из-за проведения ремонтных работ было ограничено движение транспортных средств на участке улицы Рабочей от улицы Советской до улицы Коммунистической (по нечетной стороне).

Были внесены временные изменения в схему движения отдельных маршрутов общественного транспорта.

Работа троллейбусного маршрута №15 была временно приостановлена. Вместо него была усилена работа автобусного маршрута №20, который будет следовать по указанному троллейбусному маршруту с заездом к санаторию «Саранский».

Автобусные маршруты №№8, 19, 20, 22, 24, 28, 35, 45 вместо участка, где проводятся ремонтные работы, проследуют по ул. Рабочей, ул. Советской, ул. Володарского и далее с выходом на ул. Коммунистическую по существующим маршрутам.

Также была усилена работа троллейбусного маршрута №13.

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Источник: adm-saransk.ru