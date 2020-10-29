В Рузаевском районе автобус сбил насмерть мужчину

В Рузаевском районе мужчина погиб под колёсами автобуса.

Происшествие произошло вечером 28 октября на 4-м километре дороги, соединяющей Рузаевку, Ковылкино и Торбеево. По предварительной информации, 55-летний гражданин внезапно вышел на проезжую часть. В этот момент на пешехода совершил наезд автобус марки «Луидор», за рулем которого находился 42-летний мужчина.

От полученных телесных повреждений 55-летний гражданин скончался на месте происшествия.

По информации отделения пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД РФ по Мордовии.

Также читайте о том, что в Ичалковском районе в результате ДТП пострадал 33-летний автомобилист.

Источник: гибдд.рф