В Саранске 57-летняя женщина пострадала в результате падения в салоне автобуса

В Саранске женщина пострадала по причине падения в салоне автобуса.

Инцидент произошел днём 28 октября на территории Пролетарского района города. В салоне автобуса марки ПАЗ, двигавшегося по улице Веселовского, не сумев удержать равновесие, упала 57-летняя гражданка.

Указанная женщина доставлялась в одну из больниц Саранска, где ей была оказана необходимая медицинская помощь.

Известно, что 56-летний водитель автобуса в момент инцидента был трезв.

По информации отделения пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: гибдд.рф