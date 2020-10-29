В Зубово-Полянском районе водитель легковушки сбил насмерть пешехода-нарушителя

В Зубово-Полянском районе 48-летний мужчина погиб под колёсами легкового автомобиля.

Происшествие произошло вечером 28 октября на 39-м километре дороги, пролегающей между населенными пунктами Потьма и Барашево. Было установлено, что 29-летний водитель легкового автомобиля марки ВАЗ-21124 совершил наезд на 48-летнего мужчину, который пересекал проезжую часть вне зоны действия пешеходного перехода. На одежде пешехода отсутствовали световозвращающие элементы.

Полученные 48-летним гражданином телесные повреждения оказались смертельными. Мужчина скончался на месте происшествия.

Ранее сообщалось о том, что в Рузаевском районе автобус сбил насмерть мужчину

Источник: гибдд.рф