Житель Лямбирского района пойдет под суд по обвинению в убийстве

В Мордовии суд вынесет приговор в отношении жителя Лямбирского района, который обвиняется в совершении убийства.

В первой половине августа текущего года 34-летний житель Лямбирского района проводил время в одном из баров Саранска. В определенный момент обвиняемый поссорился с другим посетителем заведения 31-летнего возраста, который отдыхал в компании своего брата. В процессе выяснения отношений житель Лямбирского района взял со стойки бара нож и несколько раз ударил им оппонента в область груди. Вступившегося за родственника брата пострадавшего обвиняемый два раза ударил ногой, а затем нанес два ножевых ранения в область бедра. После этого житель Лямбирского района вынес 31-летнего пострадавшего, который в тот момент ещё находился в сознании, на улицу и вызвал медиков. Затем обвиняемый скрылся. От полученных ранений 31-летний пострадавший скончался.

В кратчайшие сроки житель Лямбирского района был задержан.

В настоящее время материалы уголовного дела в отношении обвиняемого находятся на рассмотрении суда.

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Источник: 13.мвд.рф