Жителя Мордовии осудили за кражу куриного филе

В Мордовии суд вынес приговор в отношении местного жителя, обвиняемого в краже куриного филе.

В июле нынешнего года два работника одного из предприятий Мордовии, имея доступ к холодильной камере, решили похитить мясную продукцию для собственных нужд. Один из них забрал коробки с куриным филе и передал их своему коллеге. Последний вывез коробки на тачке для сбора мусора и положил в кузов мусоровоза, пояснив водителю, что в них находятся отходы для собак. Мужчина попросил по пути передать их своей жене, которая будет ждать машину в селе Никольское. Водитель мусоровоза был остановлен инспектором ДПС. При проверке было установлено, что в коробках находится куриное филе массой 20 кг. Сопроводительные документы на продукцию отсутствовали. Ущерб, причиненный предприятию, составил 3 тыс. рублей.

Уголовное преследование в отношении одного из фигурантов дела было прекращено в связи с примирением сторон. Второй участник преступления был приговорен судом к 200 часам обязательных работ.

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Источник: 13.мвд.рф