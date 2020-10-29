В одной из колоний Мордовии прошел конкурс «Религия и ты»

В лечебном исправительном учреждении №3 УФСИН РФ по Мордовии в рамках работы кружка художественно-прикладного творчества прошел конкурс на религиозную тематику под названием «Религия и ты».

В указанном конкурсе приняли участие 17 осужденных.

По итогам конкурса победу одержала осужденная Вера Павлова, создавшая работу «Князь А. Невский». Второе место досталось осужденной Эльвире Колюцкой с произведением «Храм Александра Невского». Третье место заняла осужденная Алла Васильева, создавшая работа «Дорога к Богу».

По информации пресс-службы УФСИН РФ по Мордовии.

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Источник: 13.fsin.su