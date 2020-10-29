Сотрудники УФСИН РФ по Мордовии оказывают помощь пожилым людям

Сотрудники исправительных учреждений УФСИН РФ по Мордовии продолжают оказывать помощь ветеранам.

В рамках месячника пожилых людей во всех учреждениях уголовно-исполнительной системы республики проводились чествования ветеранов, тематические концерты художественной самодеятельности.

Пожилым людям оказывалась материальная и социально-бытовая помощь.

Наиболее активное участие в проведении месячника пожилых людей приняли руководители и председатели объединений ветеранов исправительных учреждений.

По информации пресс-службы УФСИН РФ по Мордовии.

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Источник: 13.fsin.su