В Мордовии не планируют переводить школьников на дистанционное обучение

В настоящее время в Мордовии не наблюдаются причины для перевода школьников на дистанционное обучение после завершения осенних каникул.

Соответствующее заявление во время пресс-конференции, которая прошла в режиме онлайн, сделала заместитель главы регионального правительства Галина Лотванова.

Галина Лотванова сообщила, что школьники вернутся за парты 5 ноября. Во всех образовательных организациях республики обучение с упомянутой даты начнется в штатном режиме.

Также чиновница заявила, что в случае сложной эпидемиологической ситуации в конкретном классе решение по данному поводу будет принимать главный санитарный врач региона совместно с руководством школы.

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Источник: vestnik-rm.ru