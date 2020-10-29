В Мордовии не планируют переводить школьников на дистанционное обучение

В настоящее время в Мордовии не наблюдаются причины для перевода школьников на дистанционное обучение после завершения осенних каникул.
Соответствующее заявление во время пресс-конференции, которая прошла в режиме онлайн, сделала заместитель главы регионального правительства Галина Лотванова.
Галина Лотванова сообщила, что школьники вернутся за парты 5 ноября. Во всех образовательных организациях республики обучение с упомянутой даты начнется в штатном режиме.
Также чиновница заявила, что в случае сложной эпидемиологической ситуации в конкретном классе решение по данному поводу будет принимать главный санитарный врач региона совместно с руководством школы.
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Источник: vestnik-rm.ru