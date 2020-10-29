Был найден мертвым пропавший без вести житель Саранска

В Саранске был обнаружен мертвым пропавший без вести местный житель.

В начале сентября нынешнего года 34-летний Дмитрий Парчайкин, являющийся жителем Саранска, пропал без вести. Поиском горожанина занимались сотрудники правоохранительных органов и представители волонтерских организаций.

Недавно пропавший без вести житель Саранска был найден мертвым. По предварительной информации, труп мужчины был обнаружен в пруду, расположенном в районе улицы Фурманова. Причина смерти гражданина в настоящее время устанавливается экспертами.

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Источник: info-rm.com