Житель Саранска, избивший знакомого, предстанет перед судом

В Саранске суд вынесет приговор в отношении местного жителя, который жестоко избил своего знакомого.

Сотрудниками правоохранительных органов было установлено, что в конце августа нынешнего года 34-летний житель Саранска гостил у своего 30-летнего знакомого. В определенный момент мужчины поссорились на бытовой почве. В процессе выяснения отношений гость жестоко избил владельца жилья.

Пострадавший был госпитализирован. Медики диагностировали у мужчины ушиб мозга, многочисленные переломы ребер с повреждением легкого, а также ушибы тела.

В настоящее время материалы уголовного дела в отношении 34-летнего гражданина находятся на рассмотрении суда.

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Источник: 13.мвд.рф