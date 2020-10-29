В бюджет Саранска были внесены изменения

В связи с изменением объема межбюджетных трансфертов были внесены изменения в бюджет Саранска.
Доходная часть бюджета города увеличилась на 342,9 млн рублей, из них 34, 710 млн рублей – поступления межбюджетных трансфертов, 308,190 млн рублей – собственные доходы муниципалитета от продажи земельных участков.
С учетом изменений доходная часть бюджета на нынешний год составит 8,305 млрд рублей.
Дефицит городского бюджета не изменяется.
Поступившие в муниципальный бюджет доходы направляются на реализацию социальных задач.
Также читайте о том, что в Саранске в скором времени появятся улица Владимира Ромашкина и Ключаревское шоссе.
Источник: adm-saransk.ru