В бюджет Саранска были внесены изменения

В связи с изменением объема межбюджетных трансфертов были внесены изменения в бюджет Саранска.

Доходная часть бюджета города увеличилась на 342,9 млн рублей, из них 34, 710 млн рублей – поступления межбюджетных трансфертов, 308,190 млн рублей – собственные доходы муниципалитета от продажи земельных участков.

С учетом изменений доходная часть бюджета на нынешний год составит 8,305 млрд рублей.

Дефицит городского бюджета не изменяется.

Поступившие в муниципальный бюджет доходы направляются на реализацию социальных задач.

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Источник: adm-saransk.ru