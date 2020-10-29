Владимир Волков провел совещание по работе системы здравоохранения в условиях коронавируса

Глава Мордовии Владимир Волков 28 октября провел совещание по работе системы здравоохранения республики в условиях распространения коронавирусной инфекции.

Были рассмотрены возможности медучреждений Саранска и районных больниц для лечения больных с коронавирусом, в том числе речь шла о переоборудовании лечебных корпусов, подключении кислорода и создании его резервов. Обсуждались вопросы обеспечения необходимого запаса лекарственных препаратов, работы первичного звена по лечению амбулаторных больных.

Также было отмечено, что в республике идет увеличение объемов тестирования на коронавирус. В настоящее время делается около двух тысяч тестов в день.

Владимир Волков подчеркнул, что необходимо усилить работу по всем направлениям противодействия распространению коронавирусной инфекции, чтобы снизить нагрузку на медицинские учреждения и на врачей, которые находятся на переднем крае борьбы с пандемией.

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Источник: e-mordovia.ru