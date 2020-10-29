Владимир Волков обсудил деятельность «Биохимика»

Глава Мордовии Владимир Волков 28 октября провел рабочую встречу с председателем совета директоров группы компаний «Промомед» Петром Белым.

В ходе указанной встречи были обсуждены вопросы работы завода «Биохимик», в том числе речь шла о выпуске лекарственных препаратов, необходимых для лечения коронавирусной инфекции.

Пётр Белый рассказал, что на «Биохимике» была экстренно перепрофилирована производственная линейка, ключевыми направлениями стали противовирусный препарат прямого действия «Арепливир» и антибактериальные препараты.

Также в ходе встречи обсуждались вопросы реализации инвестиционных проектов и ввода в строй новых производственных площадок, которые позволят создать дополнительные рабочие места и обеспечат дальнейший рост заработной платы на предприятии.

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Источник: e-mordovia.ru