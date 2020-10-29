Владимир Сушков осмотрел ход реализации нацпроектов

Глава правительства Мордовии Владимир Сушков ознакомился с ходом строительства социально значимых объектов, возводимых в рамках национальных проектов.

В Рузаевке идет строительство детского сада на 108 мест. Ориентировочная стоимость объекта составляет около 100 млн рублей. Владимир Сушков также осмотрел проведение капитального ремонта Центра культуры имени А.В. Ухтомского. Полный объем работ на данном объекте будет выполнен в 2021 году в рамках национального проекта «Культура».

Также глава регионального правительства осмотрел строящийся обход Рузаевки. Уже перекрыты пролеты двух мостов, уложен нижний асфальтовый слой на первом этапе строительства автодороги протяженностью 7,5 километров. Строители проводят укрепление обочин дороги щебнем. В этом году на строительство обхода Рузаевки было направлено более 850 млн рублей.

В селе Аксеново Лямбирского района в рамках строительства новой школы Владимир Сушков поручил завершить устройство крыши и ускорить выполнение работ по благоустройству.

Также руководитель регионального правительства побывал на строительной площадке хирургического корпуса Детской республиканской клинической больницы в Саранске. На данном объекте работают 160 специалистов, которые возводят стены пятого этажа, прокладывают инженерные сети и выполняют внутренние отделочные работы.

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Источник: e-mordovia.ru