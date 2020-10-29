В Мордовии региональным министерствам разрешили контролировать соблюдение санитарно-эпидемиологических норм

В Мордовии был расширен список ведомств, имеющих право составлять протоколы за нарушение мероприятий по противодействию распространения коронавирусной инфекции.

Отныне практически все республиканские министерства могут контролировать в подведомственных организациях соблюдение правил при введении режима повышенной готовности.

Соответствующие полномочия получили министерство экономики, торговли и предпринимательства, министерство строительства, транспорта и дорожного хозяйства, министерство сельского хозяйства и продовольствия, министерство жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и гражданской защиты населения, министерство спорта, молодежной политики и туризма, министерство культуры, национальной политики и архивного дела.

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Источник: adm-saransk.ru