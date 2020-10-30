В Саранске ДТП унесло жизнь 33-летнего мужчины

В Саранске произошло ДТП, в результате которого погиб 33-летний мужчина.

Происшествие произошло днём 29 октября на территории посёлка Луховка. По предварительной информации, 33-летний гражданин, который находился за рулем автомобиля марки «Опель», во время движения по улице Советской не смог справиться с управлением, в результате чего транспортное средство съехало с проезжей части в кювет.

Водитель иномарки был доставлен в одну из больниц Саранска, где спустя некоторое время скончался.

По информации отделения пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: гибдд.рф