В Саранске в ДТП пострадали три человека

В Саранске в результате столкновения двух автомобилей пострадали три человека.

Происшествие произошло 29 октября, в 14:10 возле дома №7, расположенного по адресу – улица Садовая. По предварительной информации, 47-летний гражданин, который находился за рулем автомобиля марки «Лада-Калина», на перекрестке не предоставил преимущество в движении автомобилю марки «Лада-Гранта», в результате чего транспортные средства столкнулись.

Медицинская помощь понадобилась трем пассажиркам «Гранты», среди которых 17-летняя девушка и две женщины 39- и 63-летнего возраста.

Также читайте о том, что в Саранске ДТП унесло жизнь 33-летнего мужчины.

Источник: гибдд.рф