В Зубово-Полянском районе столкнулись легковушка и грузовик

В Зубово-Полянском районе произошло ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика.

Происшествие произошло в ночь на 29 октября на 457-м километре федеральной трассы М-5 «Урал». По предварительной информации, 30-летний гражданин, который находился за рулем легкового автомобиля марки «Форд-Фокус», в определенный момент движения потерял контроль над управлением, в результате чего транспортное средство выехало на встречную полосу и столкнулось с грузовиком марки ГАЗ.

Медицинская помощь понадобилась водителю легковушки.

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Источник: гибдд.рф