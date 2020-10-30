В Саранске в результате ДТП пострадала 33-летняя женщина

В Саранске произошло ДТП, в результате которого пострадала 33-летняя женщина.

Днём 29 октября на улице Титова водитель автомобиля марки «Форд-Фокус», избегая столкновения с автомобилем марки «Хендай-Солярис», выезжавшим на главную дорогу без предварительного предоставления преимущества в движении, допустил наезд на бордюрный камень.

Пострадала 33-летняя пассажирка «Форда». Женщина доставлялась в одну из больниц Саранска, где ей была оказана необходимая медицинская помощь.

По информации отделения пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: гибдд.рф